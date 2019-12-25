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В Госдуме призвали дополнительно проверить все железнодорожные пути в РФ
Сегодня, 13:27
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В Госдуме призвали дополнительно проверить все железнодорожные пути в РФ

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По его словам, к этому вопросу нужно подойти не частно, а комплексно.

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов призвал дополнительно проверить все железнодорожные пути в РФ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, проверки нужны для избежания трагедий. Колунов высказался о недавнем инциденте в Коми, где поезд сошел с рельс. Он подчеркнул, что к этому вопросу нужно подойти не частно, а комплексно, чтобы своевременно исправить все недочеты.

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Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, железнодорожные пути, проверка, сергей колунов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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