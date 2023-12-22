Около станции Жихарево поезд сбил мужчину

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Вечером 19 апреля грузовой поезд, следовавший в депо Санкт-Петербург–Сортировочный-Московский, сбил мужчину рядом с железнодорожной станцией Жихарево.

Как стало известно "Петербург2", 59-летний мужчина переходил пути через регулируемый железнодорожный переход, но на запрещённый сигнал светофора. Несмотря на то, что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ранее на станции "Дача Долгорукова" мужчина попал под грузовой поезд. Поезд задел мужчину по касательной. Пострадавший госпитализирован.

Фото: pxhere