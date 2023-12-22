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На станции "Дача Долгорукова" мужчина попал под грузовой поезд
Сегодня, 11:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На станции "Дача Долгорукова" мужчина попал под грузовой поезд

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Поезд задел мужчину по касательной.

В Петербурге проводится проверка по факту травмирования мужчины на станции "Дача Долгорукова". Пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около двух часов ночи 16 апреля в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 5 километре 6 пикета рядом с железнодорожной станцией "Дача Долгорукова" грузовым поездом, следовавшим в депо "Санкт-Петербург – Сортировочный-Московский", травмирован человек. 

Предварительно установлено, что 61-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Поезд задел мужчину по касательной. Пострадавший госпитализирован. 

В марте на станции Колпино пассажирский поезд насмерть сбил мужчину.

Фото: Piter.tv

Теги: станция дача долгорукова, травмирование на жд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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