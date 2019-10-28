В Царском селе поезд насмерть сбил петербурженку

Женщина перебегала пути перед составом.

Утром понедельника, 28 октября, стало последним для одной петербурженки. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, в Пушкинском районе города поезд насмерть сбил 63-летнюю женщину.

Как выяснилось, погибшая перебегала пути перед движущимся поездом, но не успела. Из-за полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Отмечается, что некоторые электрички из-за случившегося отправились в путь позже на 10-15 минут.

Немногим раньше грузовой поезд насмерть сбил 25-летнюю петербурженку в Шушарах.

Фото: Piter.TV