Путин определил полномочия Медведева в Совете безопасности

Соответствующий указ распространили в Кремле 8 марта.

Стало известно, какие полномочия получит новая должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, предложенная президентом Владимиром Путиным бывшему главе кабинета министров Дмитрию Медведеву. Согласно опубликованному документу, заместитель председателя СБ РФ назначается и увольняется только главой государства.

В круг его обязанностей входит координация деятельности членов Совбеза, взаимодействие органа с ветвями власти, иностранными государствами, а также с российскими и международными общественными и другими организациями. Также зампредседателя СБ РФ должен выступать с разъяснениями решений органа, отчитывается перед президентом за национальную безопасности и контролирует указания главы государства в сфере нацбезопасности по его решению.

Отметим, что недавно стало известно, какая у Дмитрия Медведева, покинувшего российское правительство, будет зарплата в Совете безопасности РФ.

Дмитрий Медведев объяснил причину, по которой правительство ушло в отставку. Экс-премьер сказал, что после послания Путина к Федеральному собранию он встретился с главой государства. В разговоре Медведев отметил, что президент поставил масштабные задачи по обновлению политической системы и в известной мере даже по изменению баланса властей в стране.

Ранее президент РФ высказался по поводу необходимости ограничения числа президентских сроков в Конституции РФ.

Видео: Совет Федерации, kremlin / YouTube