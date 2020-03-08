Такое заявление глава государства сделал в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия-1".

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков в конституции России. В интервью для фильма "Пролетев над бездной" он уточнил, что ограничение в Конституции президентских сроков для одного человека является гарантией сменяемости власти в стране.

Президент заявлял, что он не хотел бы "погрязнуть" в изменениях, которые будут вносить в документ. Также президент намерен уложиться с поправками в Основной закон страны в "здравые сроки".

Ранее президент России Владимир Путин выступил с поздравлением к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. В эфире российского телевидения глава государства отметил, что этот праздник всегда наполнен самыми искренними чувствами, цветами и подарками.

Видео: United Nations, NBC News / YouTube