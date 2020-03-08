Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент страны пожелал женщинам любви, радости, счастья и здоровья.

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. В эфире российского телевидения глава государства отметил, что этот праздник всегда наполнен самыми искренними чувствами, цветами и подарками. Путин напомнил о восхищении и любви, уважении и благодарности к российским женщинам – самым лучшим в мире.

Отдельно глава государства выразил признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. Владимир Путин обратил внимание на то, что такой труд самый ответственный и благодарный.

Ранее мы сообщали о том, что в честь 8 марта в Петербурге появился стрит-арт под названием "Женская власть", а в Эрмитаже образовались внушительные очереди.

Видео: сайт Кремля