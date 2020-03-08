В честь 8 марта в Эрмитаже – бесплатный вход. Очереди не заставили себя ждать

На улице собралась километровая очередь.

В честь праздника 8 марта Эрмитаж и другие музеи Петербурга сделали вход к себе бесплатным на один день. Так, в Эрмитаж могут попасть не только женщины, но и мужчины. Однако перед Зимним дворцом желающих ждет преграда: километровая очередь, рассекающая Дворцовую площадь. Однако гости и жители города не сдаются, они стойко двигаются вперед.

Напомним, что стоимость билета в Эрмитаж варьируется от 800 до 300 рублей. Бесплатно музей могут посетить дети до 18, пенсионеры, студенты и инвалиды.

Ранее мы писали, что IOWA выступит для студентов СЗГМУ им. Мечникова, запертых на карантин из-за коронавируса.

Видео: Piter.tv