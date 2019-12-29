В честь 8 Марта женщины бесплатно смогут посетить музеи Царского Села

Акцией можно воспользоваться в течение трёх праздничных дней.

Музей "Царское Село" поздравит представительниц прекрасного пола с Международным женским днём особенной акцией. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

Женщины смогут бесплатно посетить некоторые музейные экспозиции. В их число входят "Придворный экипаж в Царском Селе" в павильоне "Дежурные конюшни" и музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате.

Акцией можно воспользоваться в течение трёх дней, с 7 по 9 марта.

Ранее такая же акция проходила для мужчин.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"