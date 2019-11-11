Мужчины на выходных смогут бесплатно посетить музеи "Царского Села"

В эти дни мужчины смогут свободно пройти в музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате и павильон "Арсенал".

Государственный музей-заповедник "Царское Село" поздравит посетителей с Днём защитника Отечества. С 22 по 24 февраля вход в два музея для мужчин будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

В эти дни мужчины смогут свободно пройти в музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате и павильон "Арсенал". В музее не исключают, что в Международный женский день будет проведена подобная акция, но уже для представительниц женского пола.

Музей "Россия в Великой войне" открылся в 2014 году к 100-летию начала Первой мировой войны. Павильон "Арсенал" открылся после реставрации в 2016 году. Там размещена экспозиция "Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия", созданная совместно с Эрмитажем.

Ранее ГМЗ "Царское село" предупредил посетителей о сайтах-двойниках.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"