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Мужчины на выходных смогут бесплатно посетить музеи "Царского Села"
Сегодня, 12:19
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nastya960

Мужчины на выходных смогут бесплатно посетить музеи "Царского Села"

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В эти дни мужчины смогут свободно пройти в музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате и павильон "Арсенал".

Государственный музей-заповедник "Царское Село" поздравит посетителей с Днём защитника Отечества. С 22 по 24 февраля вход в два музея для мужчин будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

В эти дни мужчины смогут свободно пройти в музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате и павильон "Арсенал". В музее не исключают, что в Международный женский день будет проведена подобная акция, но уже для представительниц женского пола.

Музей "Россия в Великой войне" открылся в 2014 году к 100-летию начала Первой мировой войны. Павильон "Арсенал" открылся после реставрации в 2016 году. Там размещена экспозиция "Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия", созданная совместно с Эрмитажем.

Ранее ГМЗ "Царское село" предупредил посетителей о сайтах-двойниках.

 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Теги: день защитника отечества, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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