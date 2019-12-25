ГМЗ "Царское село" предупредил посетителей о сайтах-двойниках

Неофициальные копии главного ресурса завышают цены на билеты.

Музей-заповедник "Царское Село" поспешил предупредить своих посетителей о сайтах-двойниках. Сотрудники музея заметили, что в поиске по запросу "царское село" высвечивается не только официальный сайт, но и рекламные ссылки, переводящие на сайты-дубликаты.

В "Царском Селе" отмечают, что сайт с мелкой подписью "реклама" стоит обходить стороной, а также уходить с ресурсов, предлагающих к покупке "комплексные билеты". В них входят билеты в Екатерининские дворец и парк, а также трансфер из города, однако при попытке оформления билетов онлайн ресурс переводит покупателя на сторонний сайт с завышенной стоимостью. Билет за 700 рублей из кассы музея, к примеру, мигом подорожает на тысячу рублей на поддельном сайте. Сайты-двойники, отмечают в ГМЗ, копируют информацию и фотографии с официального ресурса, поэтому посетителям советуют быть бдительными и делать покупки лишь на сайте www.tzar.ru в разделе "Билеты".

Сам музей-заповедник уже начал разбирательство с двойниками и направил информацию о них в Минкультуры РФ.



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Фото: Царское Село / "ВКонтакте"