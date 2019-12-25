IOWA выступит для студентов СЗГМУ им. Мечникова, запертых на карантин из-за коронавируса

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова пригласила подписчиков на концерт у общежития студентов СЗГМУ им. Мечникова.
Они заперты на карантин из-за коронавируса. Известно, что в общежитии находится 780 человек, из которых 580 — девушки.
Концерт состоится в рамках акции "Петербург своих не бросает!" .
Поздравить девушек с Международным женским днем приедут также байкеры и студенты других вузов.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге усилят меры безопасности из-за коронавируса.
Фото: ВКонтакте
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