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IOWA выступит для студентов СЗГМУ им. Мечникова, запертых на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 9:35
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arteliseev

IOWA выступит для студентов СЗГМУ им. Мечникова, запертых на карантин из-за коронавируса

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Концерт состоится сегодня в 12:00.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова пригласила подписчиков на концерт у общежития студентов СЗГМУ им. Мечникова. 

Они заперты на карантин из-за коронавируса. Известно, что в общежитии находится 780 человек, из которых 580  — девушки.

Концерт состоится в рамках акции "Петербург своих не бросает!" .

Поздравить девушек с Международным женским днем приедут также байкеры и студенты других вузов.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге усилят меры безопасности из-за коронавируса.

Фото: ВКонтакте

Теги: карантин, концерт, коронавирус, мечникова, общежитие, питер, студенты, универ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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