IOWA выступит для студентов СЗГМУ им. Мечникова, запертых на карантин из-за коронавируса

Концерт состоится сегодня в 12:00.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова пригласила подписчиков на концерт у общежития студентов СЗГМУ им. Мечникова.

Они заперты на карантин из-за коронавируса. Известно, что в общежитии находится 780 человек, из которых 580 — девушки.

Концерт состоится в рамках акции "Петербург своих не бросает!" .

Поздравить девушек с Международным женским днем приедут также байкеры и студенты других вузов.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге усилят меры безопасности из-за коронавируса.

Фото: ВКонтакте