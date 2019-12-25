В Петербурге усилят меры безопасности из-за коронавируса

В культурной столице готовят акцию в поддержку студентов, запертых на карантин в общежитии медвуза.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в Петербурге усилят меры безопасности в связи с коронавирусом.

"У города достаточно средств и сил, чтобы обеспечить профилактику и оперативно реагировать на случаи заболеваний, если они возникнут", — отметил губернатор.

Он также уточнил, что помимо безопасности, необходимо создать праздничное настроение в честь праздника.

Также по поручению губернатора готовится акция "Петербург своих не бросает", в поддержку студентов Медицинского университета им. И.И. Мечникова, которых посадили на карантин в общежитии.

Ранее мы писали, что туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться. Напомним, что в Боткинскую больницу доставили петербурженку с коронавирусом.

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