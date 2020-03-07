Контактировавших с заболевшими поместили под медицинское наблюдение.

В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости.

Все заболевшие посещали в последние две недели Италию. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусом. Трое заразившихся находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.

У двоих пациентов болезнь протекает без выраженных симптомов.

Контактировавших с заболевшими поместили под медицинское наблюдение.

Ранее первый заболевший коронавирусом в Москве был выписан из больницы.