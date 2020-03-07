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В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

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Контактировавших с заболевшими поместили под медицинское наблюдение.

В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости.

Все заболевшие посещали в последние две недели Италию. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусом. Трое заразившихся находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.

У двоих пациентов болезнь протекает без выраженных симптомов. 

Контактировавших с заболевшими поместили под медицинское наблюдение.

Ранее первый заболевший коронавирусом в Москве был выписан из больницы.

Теги: здравоохранение, коронавирус, эпидемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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