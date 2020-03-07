Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы. Это сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров.
Он находился на лечении из-за заболевания коронавирусной инфекцией. 7 марта его выписали из московской инфекционной больницы №1. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Накануне стало известно, что в России за сутки зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом.
Ранее военно-медицинская академия имени Кирова заявила о готовности лечить коронавирус.
Обсуждение ( 0 )