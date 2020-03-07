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Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

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Это сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров.

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы. Это сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров.

Он находился на лечении из-за заболевания коронавирусной инфекцией. 7 марта его выписали из московской инфекционной больницы №1. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Накануне стало известно, что в России за сутки зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом.

Ранее военно-медицинская академия имени Кирова заявила о готовности лечить коронавирус.

Теги: коронавирус, москва, эпидемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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