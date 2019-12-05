  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Обводном канале появился стрит-арт в честь 8 марта
Сегодня, 10:42
349
arteliseev

На Обводном канале появился стрит-арт в честь 8 марта

0 0

Проект назвали "Женская власть".

В праздник весны и Международный женский день в Петербурге появился новый стрит-арт. Он украсил стену дома, расположенного на Боровой улице и набережной Обводного канала. Автором работы стала творческая группа "Явь". Проект получил название "Женская власть". Теперь 5-этажный фасад украшают портреты Клеопатры, Елизаветы I и Екатерины Великой. 

Отметим, что мы ранее опубликовали интервью с лидером арт-группы "Явь" Анастасией Владычкиной – о законах, вандализме и "обратной связи" по самому стрит-арту.

Глава группы пояснила нам, что работа была сделана в ночь на 8 марта, а очертания обвалившейся штукатурки на обшарпанной стене четко обозначила силуэты трех женщин в исторических нарядах, которые приняли именно такой финальный облик. 

Фото: Георгий Марков

Теги: петербург стрит-арт, уличное искусство
Категории: Стрит-арт Петербурга: лица, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии