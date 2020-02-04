Путин прокомментировал изменения в конституции России

Во вторник, 4 февраля,президент России прибыл с визитом в город Череповец. В ходе заседания Владимир Путин прокомментировал поправки в конституции.
Путин отметил, что он не хотел бы "погрязнуть" в изменениях, которые будут вносить в документ. Также президент намерен уложиться с поправками в Основной закон в "здравые сроки".
Напоним, что о необходимости внести поправки в основной закон страны президент заявил во время послания Федеральному собранию. В частности, он отметил, что Конституция должна быть в приоритете над международным законодательством.
Ранее мы сообщали о том, что Путин не намерен переносить визит в Китай из-за коронавируса.
Видео:Совет Федерации, kremlin
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