Путин прокомментировал изменения в конституции России

Он отметил, что все должно быть "организовано соответствующим образом".

Во вторник, 4 февраля,президент России прибыл с визитом в город Череповец. В ходе заседания Владимир Путин прокомментировал поправки в конституции.

Путин отметил, что он не хотел бы "погрязнуть" в изменениях, которые будут вносить в документ. Также президент намерен уложиться с поправками в Основной закон в "здравые сроки".

Напоним, что о необходимости внести поправки в основной закон страны президент заявил во время послания Федеральному собранию. В частности, он отметил, что Конституция должна быть в приоритете над международным законодательством.

Ранее мы сообщали о том, что Путин не намерен переносить визит в Китай из-за коронавируса.

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