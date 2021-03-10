Псаки высказалась о покусавшей человека собаке Байдена

Пресс-секретарь Белого дома рассказала о дальнейшей судьбе Мейджора.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась о покусавшей человека собаке Джо Байдена. На брифинге чиновница сообщила журналистам, почему одна из овчарок президента США напала на человека. По мнению спикера, эта ситуация вызвана "акклиматизацией" животного. В ближайшее время питомцы вернутся в Белый дом.

Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них – Мейджор, был захвачен врасплох появлениям незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Стоит отметить, что Псаки не стала употреблять слово "укус", а также не уточнила, кто именно стал жертвой собаки. Она объяснила, что представителю администрации не потребовалась госпитализация, так как сотруднику помогли в медицинской части Белого дома. Пресс-секретарь ответила на вопрос корреспондента местного издания о том, не будет ли Мейджор усыплен после произошедшего. Псаки объяснила, что пес является членом семьи Джо Байдена, поэтому этого не произойдет.

Байден пересмотрит свои должностные полномочия.

Видео: The White House