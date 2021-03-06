Лидер США обновил полномочия в сфере управления военными за пределами страны.

Американский президент Джо Байден пересмотрит свои должностные полномочия. Об этом на брифинге с журналистами в Белом доме сообщила пресс-секретарь Джен Псаки. Чиновница рассказала, что лидер государства может изменить собственные возможности в сфере управления военными за границей.

Псаки отметила, что существующие полномочия президента США в данном направлении существуют на протяжении 20 лет без изменений. Администрация Белого дома считает, что их следует обновить. По данным пресс-секретаря, Байден готов обсуждать конкретные рамки президентских полномочий.

В Белом доме уточнили, что недавние авиаудары в Сирии, распоряжение о которых отдал президент Джо Байден, являются легальными с точки зрения национального законодательства.

США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами.

Фото: Белый дом