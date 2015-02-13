Белый дом: властям штатов не следует спешить с отменой санитарных мер

Энди Славитт прокомментировал решения глав штатов Техас и Миссисипи отменить масочный режим.

В Белом доме считают, что властям штатов не следует спешить с отменой санитарных мер. Об этом американским журналистам с телеканала CNN сообщил старший советник в рабочей группе по борьбе с распространением пандемии. Энди Славитт уверен, что администрации штатов не стоит преждевременно отказываться от введенных эпидемиологических ограничений. В том числе речь идет о необходимости ношения медицинских масок. Эксперт прокомментировал постановления губернаторов Техаса и Миссисипи, которые заявили об отмене ограничений.

Мы считаем ошибкой преждевременную отмену этих предписаний. Маски спасают множество жизней...Я надеюсь, что компании, общественность, жители Техаса, мэры, главы округов пересмотрят это. Энди Славитт, старший советник рабочей группы США

Чиновник напомнил, что ношение медицинской маски не влияет на развитие экономики штатов. Он призвал местные власти не отменять ограничения до завершения массовой вакцинации по стране.

Псаки оконфузилась, пытаясь выговорить название Минздрава.

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