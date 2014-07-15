Белый дом заявил о законности ударов по Сирии

Джен Псаки объяснила, какими нормами США руководствовалось при атаке на объекты в Сирии.

Вашингтон заявил о законности ударов по Сирии. Об этом на пресс-конференции в Белом доме журналистам сообщила пресс-секретарь Джен Псаки. По словам чиновницы, глава государства Джо Байден руководствовался президентскими полномочиями по обороне военнослужащих в регионе конфликта.

Что касается внутреннего законодательства, президент предпринял эти действия в соответствии со своими полномочиями по защите военнослужащих США, цели были выбраны таким образом…, чтобы сдержать риск дополнительных нападений в последующие недели. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме также рассказали, что в отношении международного законодательства США руководствовались правом на самооборону, которое отражено в статье 50 первого пункта Хартии ООН. По данным Псаки, авиаудары по объектам проиранских движений в Сирии были необходимы для того, чтобы ответить боевикам на угрозу. Чиновница добавила, что американское нападение пропорционально предыдущим атакам.

Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии.

Фото: Белый дом

Фото: Белый дом