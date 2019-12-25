В Белом доме уточнили, что новые ограничения будут введены в течение нескольких недель.

Джен Псаки сообщила о планах США ввести новые санкции против России. Об этом пресс-секретарь Белого дома заявила журналистам на пресс-конференции. Корреспондент местного издания спросил о том, когда Вашингтон планирует ввести дополнительные ограничения в отношении Москвы.

В течение недель, не месяцев. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам чиновницы, вопрос будет включать в себя "несколько компонентов". В частности, Псаки напомнила о вменяемом РФ вмешательстве в американские выборы, хакерскую атаку на государственные учреждения страны, предполагаемые награды за гибель американских военных в Афганистане. В Белом доме продолжают анализировать имеющуюся информацию по данным вопросам. Ранее Кремль и МИД отверг причастность по всем вышеуказанным пунктам.

Псаки оконфузилась, пытаясь выговорить название Минздрава.

Фото: Белый дом