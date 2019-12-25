В Белом доме не смогли выговорить название Health and Human Services.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оконфузилась, пытаясь выговорить название Минздрава США. Речь чиновницы оказалась запутанной во время пресс-конференции с журналистами. Спикер администрации США пыталась ответить на вопрос корреспондента. У Псаки дважды не получилось выговорить Health and Human Services, после чего она попросила прощения. В результате Псаки использовала в своем высказывании аббревиатуру ведомства.

Напомним, что Джен Псаки неоднократно своей речью вызывала в СМИ и соцсетях критику и пародии из-за своих оговорок и путаницы в высказываниях. В частности, однажды чиновница заявила, что природный газ транспортируется из Западной Европы через Украину на территорию России. Еще одним ее проколом стала фраза о том, что Вашингтон угрожает послать ВМС страны к берегам Белоруссии. Основным ответом пресс-секретаря является фраза "мне нужно уточнить в офисе".

В Белом доме перепутали летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине.

Фото: Белый дом