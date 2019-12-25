В Госдепе США прокомментировали авиаудар по объектам в Сирии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии. По мнению чиновника, Вашингтон дал Тегерану понять, что он не сможет безнаказанно действовать против партнеров Америки в регионе.

Это дает понять, в особенности Ирану, что они не могут действовать безнаказанно против наших людей, партнеров, интересов...Нам нужно было ответить на атаки, но и на продолжающуюся очевидную угрозу. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По данным чиновника, авиаудар в Сирии со стороны СШа можно назвать "сфокусированным, пропорциональным и эффективным" сокращением потенциала боевиков. Известно, что под обстрел попали проиранские движения, расположенные на территории Сирии. Информацию об их местонахождении США передала иракская разведка.

Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии.

Фото: YouTube/NowThis News