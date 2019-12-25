Блинкен: США могут вернуться к вопросу принадлежности Голанских высот

В Госдепе заявили, что режим Асада угрожает безопасности Израиля.

Энтони Блинкен заявил, что США в будущем могут вернуться к вопросу принадлежности Голанских высот. Об этом американский государственный секретарь США рассказал в эфире телеканала CNN. Чиновник ответил на вопрос ведущего о том, планирует ли администрация Джо Байдена признавать суверенитет Израиля над данной территорией.

Оставляя за скобками правовую сторону вопроса, с практической точки зрения Голаны являются крайне важной составляющей безопасности Израиля...Если ситуация в Сирии изменится, нам будет чем заняться по данному вопросу. Но пока нам еще далеко до этого Энтони Блинкен, госсекретарь США

Представитель внешней дипломатии Вашингтона уточнил, что безопасности Иерусалима угрожает нахождение у власти главы Сирии Башара Асада, а также военное присутствие в регионе сил Тегерана и поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

Блинкен назвал верным подход Трампа в отношении Китая.

Фото: YouTube/NowThis News