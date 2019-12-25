Блинкен назвал верным подход Трампа в отношении Китая

Энтони Блинкен назвал верным подход администрации бывшего американского президента Дональда Трампа в отношении Китая. Об этом госсекретарь США сообщил местным журналистам с телеканала CNN.
Из справедливости к президенту Трампу нужно сказать, что он был прав, придерживаясь более жесткого подхода в отношении Китая...Это была верная тактика, хотя то, как он ее реализовывал, в моем понимании выходит далеко за границы дозволенного. Но базовый принцип был верным
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Спикер подчеркнул, что Госдеп должен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. При этом для Вашингтона не важно, будет ли такой подход основываться на принципе противостояния или сотрудничества.
Госсекретарь США пригрозил Китаю ответственностью за угрозы стабильности.
Фото: YouTube/NowThis News
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