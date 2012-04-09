Госсекретарь США пригрозил Китаю ответственностью за угрозы стабильности

Энтони Блинкен провел телефонный разговор с коллегой из КНР Яном Цзечи.

Государственный секретарь США пригрозил Китаю ответственностью за угрозы стабильности. Американский чиновник провел телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Пекина Ян Цзечи. Эксперт также передал представителю КНР наилучшие пожелания в новом году, так как Китай отмечает праздник по лунному календарю. Новый год в стране отмечается в ночь с 11 на 12 февраля.

США будут работать со своими союзниками и партнерами над защитой наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Тайваньском проливе, и подрыв ею основанной на нормах международной системы заявление Госдепартамента США

В Госдепе объяснили китайской стороне, что будут добиваться соблюдения прав человека, а также демократических ценностей в Гонконге, Тибете и Синьцзяне. Блинкен призвал Китай присоединиться к международному сообществу, которое обсуждает обстановку в Мьянме после произведенного военными государственного переворота.

Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины "Спутник V".

Фото: Washington Post