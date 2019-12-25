Блинкен: США примут "надлежащие меры" из-за ситуации с Навальным

Госсекретарь США прокомментировал позицию Госдепа из-за возможного отравления российского оппозиционера.

Энтони Блинкен заявил, что США готовятся принять "надлежащие меры" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом американский государственный секретарь рассказал журналистам в эфире телеканала CNN. Ведущий поинтересовался у чиновника, как Белый дом отреагирует на произошедшее с российским оппозиционером.

США проводят консультации и работают в тесном сотрудничестве с другими странами, которые испытывают обеспокоенность в связи с тем, что произошло не только с Навальным, но и со всеми, кто решил отстаивать свои права Энтони Блинкен, госсекретарь США

По мнению спикера, инцидент с отравлением Навального, который якобы произошел летом 2020 года, следует считать нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, которые возложены на Москву. Сейчас Госдеп США проводит оценку действий России, по которой будут вынесены определенные решения.

Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины "Спутник V".

Фото: Белый дом



