Госсекретарь США опроверг причастность Вашингтона к протестам в России

Блинкен заявил, что дело в российском правительстве и "чувстве отчаяния и безнадежности".

Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг причастность американских властей к протестам в России. По его словам, протесты в РФ связаны с внутренними проблемами.

Так глава Госдепартамента прокомментировал заявление министерства иностранных дел России, которое обвинило Штаты во вмешательстве во внутренние дела Российской федерации.

Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Энтони Блинкен, Госсекретарь США

Блинкен заявил, что дело в российском правительстве и "чувстве отчаяния и безнадежности". По его мнению, именно эти чувства испытывает российский народ от коррупции, от автократии.

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