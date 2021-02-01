Он заявил, что будущее газопровода должно решаться во внесудебном порядке.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил судебные разбирательства для защиты Nord Stream 2. Заявление он сделал во время общения с журналистами.

Медведев отметил, что для начала надо определиться — в какие суды можно обращаться с исками.

- Это могут быть национальные суды, это могут быть контрактные суды. - Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности

Он подчеркнул, что надо изучить — какие суды рассматривают подобные иски. По словам Медведева, это могут быть и американские суды, однако, считает политик, этот процесс имеет все риски оказаться затянутым, так как нет уверенности в том, что суды США займут объективную позицию в разбирательстве.

Медведев заявил, что будущее газопровода должно решаться во внесудебном порядке.

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Видео: YouTube / TASS