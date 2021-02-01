В Армении назвали переломный момент боев за Карабах

Ованнисян не понимает что произошло девятого ноября.

В Армении назвали переломный момент боев за Нагорный Карабах. С заявлением выступил бывший представитель Министерства обороны страны Арцрун Ованнисян.

По его словам, обстановка в стратегическом городе Шуши начала кардинально меняться после 6 ноября.

Восьмого ноября из министерства обороны была информация о том, что мы почти очистили город. Арцрун Ованнисян, бывший представитель Министерства обороны Армении

Однако, по его словам, он не понимает что произошло девятого ноября. После Ованнисян назвал себя "угнетенным, проигравшим офицером, которому очень тяжело".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил работу президента России Владимира Путина по урегулированию в Нагорном Карабахе. Он считает, что деятельность главы государства в этом направлении была "филигранной".

Видео: YouTube / Factor tv