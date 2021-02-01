Медведев оценил работу Путина по урегулированию в Карабахе

Путин находился в многочасовых дискуссиях между участниками конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил работу президента России Владимира Путина по урегулированию в Нагорном Карабахе. Он считает, что деятельность главы государства в этом направлении была "филигранной".

Причём эта работа была филигранная, я в один из дней наблюдал за этой работой. Дмитрий Медведев, заместитель главы Совбеза РФ

По его словам, Путин находился в многочасовых дискуссиях между участниками конфликта. Медведев считает, что если бы не работа российского президента, то конфликт в непризнанной республике продолжался бы до сих пор.

Ранее Медведев осудил привлечение граждан на улицы в политических целях.

Видео: Youtube/TASS