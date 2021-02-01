Он оценил проходящие вторые выходные подряд протестные акции во многих городах России.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осудил привлечение граждан на улицы в политических целях. Он считает это неприемлемыми методами.

По словам Медведева, опасность обусловлена эпидемиологической ситуацией.

Обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны. Дмитрий Медведев, заместитель главы Совбеза РФ

Так он оценил проходящие вторые выходные подряд протестные акции во многих городах России. Также Медведев заявил, что втягивание подростков в уличный протест недопустимо. При этом подобная активность в социальных сетях кажется ему вполне допустимой. Он отметил, что радикализм во взглядах — вполне нормальная вещь для молодых людей.

Ранее Медведев заявил о возвращении к идее четырехдневной рабочей недели.

Видео: Youtube/TASS