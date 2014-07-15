Четырёхдневка позволит гражданам эффективнее распоряжаться своим рабочим временем.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возвращении к идее четырехдневной рабочей недели. По его словам, идея о четырёхдневной рабочей неделе ценна сама по себе. Пандемия же, заметил Медведев, только усилила интерес к этой теме.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что из-за удалённого режима работы многие люди работают не пять дней, а четыре.

А кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности

По его словам, четырёхдневка позволит гражданам эффективнее распоряжаться своим рабочим временем. Медведев отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю не должен сопровождаться ухудшением экономической ситуации.

Ранее Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети.

Видео: Youtube/TASS