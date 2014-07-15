Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети. Об этом пишут "РИА Новости".
Медведев заявил, что отключение РФ от интернета - вполне вероятный сценарий, так как "ключи от ларчика" находятся в Соединённых штатах. При этом, отметил замглавы Совбеза, отключение может произойти в следствии каких-то чрезвычайных событий.
По словам Медведева, у России есть план действий на случай отключения, так как у страны создана своя система по передаче информации. Для этого, подчеркнул бывший премьер, и был принят закон о российском сегменте интернета.
Ранее Медведев назвал блокировку аккаунтов Трампа цифровым тоталитаризмом.
Видео: Youtube/TASS
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все