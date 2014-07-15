У России есть план действий на случай отключения.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети. Об этом пишут "РИА Новости".

Медведев заявил, что отключение РФ от интернета - вполне вероятный сценарий, так как "ключи от ларчика" находятся в Соединённых штатах. При этом, отметил замглавы Совбеза, отключение может произойти в следствии каких-то чрезвычайных событий.

По словам Медведева, у России есть план действий на случай отключения, так как у страны создана своя система по передаче информации. Для этого, подчеркнул бывший премьер, и был принят закон о российском сегменте интернета.

Ранее Медведев назвал блокировку аккаунтов Трампа цифровым тоталитаризмом.

Видео: Youtube/TASS