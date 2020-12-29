Медведев назвал блокировку аккаунтов Трампа цифровым тоталитаризмом

Российский чиновник рассказал, что соцсети в США имеют беспрецедентную роль в политике.

Дмитрий Медведев назвал блокировку аккаунтов Дональда Трампа цифровым тоталитаризмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России сообщил в статье, опубликованной агентством ТАСС. По мнению чиновника, блокировка личных страниц президента США, а также его сторонников в социальных сетях является признаком оголтелой цензуры.

Эксперт рассказал, что против действующего президента США соцсети развязали информационную войну, которую ведут без правил. В России уточнили, что даже в случае полного ухода Дональда Трампа из политики, а также ликвидации его "цифрового следа", раскол в американском обществе сохранится. К обострению ситуации могла привести система выборов. По мнению Медведева, проблема касается также беспрецедентной роли соцсетей и новых медиа в проведении публичной политики.

И вот они-то и развязали информационную войну без правил! Причем войну против одного лица Дмитрий Медведев, зампреда СБ РФ

Чиновник напомнил, что обычные американские СМИ контролируются законодательством. Журналисты, даже поддерживая одного из кандидатов, транслировали или публиковали высказывания его оппонента. В это же время соцсети могут себе позволить обходиться без специального регулирования, так как работают на основе пользовательских соглашений.

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Фото: YouTube/Фонд Сколково