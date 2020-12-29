Зампредседателя Совета безопасности РФ прокомментировал массовые беспорядки, происходящие в США.

Дмитрий Медведев констатировал "холодную гражданскую войну" в США. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России сообщил в интервью информационному агентству ТАСС. По мнению чиновника, события, происходящие в Америке, произошли из-за раскола общества и недостатков местной политической системы.

Холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея...Сейчас, пока весь мир осуждает штурм Капитолия и находится в тревожном ожидании развития дальнейших событий, непонятно, как республиканцам и демократам искать точки соприкосновения Дмитрий Медведев, зампреда СБ РФ

Эксперт уверен, что к беспорядкам в Вашингтоне привела цепочка событий. Их основой стала "архаичная выборная система". Медведев зафиксировал, что раскол в обществе продолжает нарастать, что может сказаться на новых волнах агрессии и насилия.

Никто не может ответить на вопрос: есть ли человек или безусловная ценность, которые объединят нацию...прочем, американская политическая система на протяжении веков доказывала свою гибкость. Уверен, она справится и сейчас Дмитрий Медведев, зампреда СБ РФ

Медведев спрогнозировал политику Байдена в отношении России.

Фото: Правительство России