Президент США рассказал, чего добивался Пентагон авиаударом в Сирии.

Джо Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии. Американский президент посоветовал властям Тегерана быть осторожными на форе удара военных в регионе. Таким образом политик ответил на соответствующий вопрос журналистов пула Белого дома. Корреспондент спросил у спикера, какой сигнал Байден хотел подать Ирану.

Вы не сможете действовать безнаказанно...Будьте осторожны. Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее Пентагон нанес авиаудар по нескольким инфраструктурным объектам на территории Сирии. По данным военных, атака произошла по границе, которую занимали проиранские военизированные группировки. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что уверен в точности определения цели благодаря иракской разведке.

Фото: Белый дом

