Вашингтон сначала планирует привить собственных граждан.

США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами. Об этом журналистам пула Белого дома сообщила пресс-секретарь Джен Псаки. По данным от чиновницы, администрация Джо Байдена не будет поставлять препараты от коронавируса за рубеж до тех пор, пока не завершится вакцинация американского населения. Ранее Мексика направила в Вашингтон запрос на поставки вакцины от COVID-19.

Нет. Президент ясно давал понять, что его цель - добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что еще в начале 2020 года Дональд Трамп подписал запрет на поставки вакцин от коронавируса другим странам до того момента, как американцы привьются от данной инфекции. Сейчас США одобрили использование трех вакцин. Две из них требуют введения пациенту препарата дважды, одна (от Johnson & Johnson) - только одного.

Псаки сообщила о планах США ввести новые санкции против России.

Видео: The White House