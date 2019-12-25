Псаки: саммит Путина и Байдена не изменил политику антироссийских санкций

США продолжат вводить ограничения против РФ.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит президента Соединенных Штатов Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным никак не повлиял на политику санкций против РФ. Об этом она сказала в интервью New York Times, пишет "РИА Новости".

Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее отметил, что Вашингтон готовит пакет новых санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Также, по его словам, власти США продолжат вводить ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Она подчеркнула, время высказываний Салливана не имеет значения. Псаки утверждает, после саммита РФ и США ничего не поменялось: в Вашингтоне продолжат настаивать на поэтапном усилении ограничений в отношении Москвы.

Ранее в США назвали "ерундой" сообщения о приостановке военной помощи Украине.

Фото: Белый дом