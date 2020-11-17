В Белом доме оценили инициативу России покинуть проект МКС

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки пообещала разобраться с санкциями против российских предприятий космической отрасли. Она захотела выяснить, зачем в Белом доме ввели эти рестрикции.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что Россия может изменить решение о выходе из МКС. Это произойдет в случае снятия американских санкций с российских космических предприятий.
Мне придется выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции, я не в курсе, какие были по этому поводу соображения, но выясню это у нашей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности.
Джен Псаки, пресс-секретарь президента США
До этого глава Роскосмоса заявил о намерении обратиться в Министерство торговли США. Он хотел понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр "Прогресс" попали под новые американские санкции, введенные ведомством против ряда российских и китайских предприятий.
Ранее мы сообщили, что в Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным.
Видео: Youtube/Yahoo Finance
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