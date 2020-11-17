В Белом доме оценили инициативу России покинуть проект МКС

Официальный представитель администрации президента уточнила, что ничего не знала о санкциях. Она напомнила, что ещё с советских времен Россия и США тесно сотрудничали по вопросам космоса.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки пообещала разобраться с санкциями против российских предприятий космической отрасли. Она захотела выяснить, зачем в Белом доме ввели эти рестрикции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что Россия может изменить решение о выходе из МКС. Это произойдет в случае снятия американских санкций с российских космических предприятий.

Мне придется выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции, я не в курсе, какие были по этому поводу соображения, но выясню это у нашей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности. Джен Псаки, пресс-секретарь президента США

До этого глава Роскосмоса заявил о намерении обратиться в Министерство торговли США. Он хотел понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр "Прогресс" попали под новые американские санкции, введенные ведомством против ряда российских и китайских предприятий.

Ранее мы сообщили, что в Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным.

Видео: Youtube/Yahoo Finance