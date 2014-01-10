Джен Псаки прокомментировала слухи, распространившиеся в прессе.

В США назвали "ерундой" сообщения о приостановке военной помощи Украине. Об этом журналистам в письменном обращении заявила официальный пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки. Чиновница заметила, что сведения о том, что Вашингтон приостановил материальную поддержку Киева в сфере безопасности недостоверны. Спикер заметила, что к настоящему моменту Украина получила помощь в полном объеме ту, которая была запланирована по решению Конгресса.

Идея, будто мы приостановили помощь Украине в области безопасности, - ерунда. Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме заметили, что на случай вторжения России на территорию Украины США также подготовили средства. Однако Псаки не стала уточнять о каких именно суммах идет речь. Ранее в Москве неоднократно говорили о том, что не планирует вмешиваться во внутриукраинский конфликт на юго-востоке страны, а также заинтересована в том, чтобы Киев справился с возникшим кризисом.

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