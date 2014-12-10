Байден сделал праздником день отмены рабства

В США будут отмечать День освобождения рабов 19 июня.

Американский президент Джо Байден сделал федеральным праздником и выходным днем день отмены рабства. Трансляция мероприятия из Белого дома велась местными телеканалами. Политик подписал соответствующий указ сделать 19 июня днем, в который нация отмечает День освобождения рабов в стране.

Сегодня мы провозглашаем 19 июня тем, что он должен быть - федеральным праздником. Праздником наряду с другими: Днем независимости, Днем труда, в честь военнослужащих, которые служили и погибали. Джо Байден, президент США

Американский лидер заметил, что в вопросе фиксации праздника совместно выступили вместе как демократы, так и республиканцы. Ранее члены Сената Конгресса СШа единогласно одобрили законопроект о закреплении статуса праздника за днем отмены рабства. После этого документ был утвержден в Палате представителей. Байден надеется, что этот день станет началом изменений, так как великие страны больше не игнорируют собственные наиболее болезненные моменты в истории.

Напомним, что конец рабству в США положил 16-й президент Авраам Линкольн. Еще 1 января 1863 года он выпустил прокламацию об освобождении рабов. Документ не вступил в законную силу до завершения Гражданской войны в 1865 году из-за сопротивления южных штатов. В декабре была принята 13-я поправка к Конституции, фактически отменившая рабство на всей территории государства.

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Фото: Белый дом