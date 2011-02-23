Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита Путина и Байдена

Ги Пармелен рассказал о прямолинейности российского президента.

Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В эфире местного телеканала RTS принимающая РФ и США сторона ответила на вопрос корреспондента о самом запоминающемся событии 16 июня.

Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все складывается хорошо. Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество. Ги Пармелен, президент Швейцарии

Напомним, что полномасштабная встреча российского и американского лидеров прошла 16 июня в Женеве. Политик общались на протяжении 4,5 часов, включая перерыв. Стороны пришли к некоторым договоренностям. В частности, договорились о начале консультаций по вопросу стратегической стабильности на уровне различных ведомств.

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