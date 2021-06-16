На саммите в Женеве Путин и Байден провели переговоры.

Российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Он поблагодарил его за то, что в Женеве была предоставлена площадка для саммита РФ – США.

Господин президент, прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь в Женеве для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна, - сказал Путин.

Отметим, что Путин и Байден сегодня, 16 июня, провели переговоры. В общем они длились около 3,5 часов. После этого лидеры двух стран ответил на вопросы журналистов.

Видео: YouTube / Россия 24