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Президент Швейцарии пожелал Путину и Байдену плодотворного диалога

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Он пожелал Путину успехов на русском.

Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал Владимиру Путину и Джо Байдену плодотворного диалога во время саммита в Женеве. Он отметил, что для Швейцарии является честью принять у себя этот саммит.

Уважаемые президенты, желаю вам плодотворной работы, плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира. Успехов!, - сказал он.

Изначально президент Швейцарии обратился к Джо Байдену на английском языке, а затем повернулся к Путину и пожелал "успехов". Однако получилось это не совсем внятно. Фразу "до свидания" Ги Пармелен также сказал на русском языке. 

Ги Пармелен подчеркнул, что Швейцарская Конфедерация рада способствовать диалогу и взаимопониманию.

Видео: YouTube / AFP News Agency

 

Теги: встреча путина и байдена, президент швейцарии ги пармелен
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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