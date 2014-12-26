Захарова объяснила отсутствие российских журналистов на пресс-конференции Байдена

Она считает, что американцы боятся неудобных вопросов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отсутствие российских журналистов на пресс-конференции президента США Джо Байдена в Женеве. Об этом она рассказала в интервью RTVI.

Вчера, 16 июня в Швейцарии состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. После саммита главы государств провели пресс-конференции. На выступлении Путина были иностранные журналисты, в то время как представители российских СМИ не получили приглашение и доступ к выступлению Байдена.

Я думаю, они боятся неудобных вопросов. Вся эта история про нецензурирование медиа-пространства, отсутствие контроля над журналистами - это теория Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова призвала Киев не истерить из-за "Северного потока - 2".

Видео: YouTube / RTVI Новости