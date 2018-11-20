Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена

В Белом доме не анонсировали журналистам встречу или переговоры между лидерами США и РФ.

Представитель Белого дома не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена. На регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне официальный пресс-секретарь администрации президента США не дала новых сведений о возможных контактах между американским и российским лидерами.

Джен Псаки подчеркнула, что на данный момент власти страны находятся в постоянном контакте с российскими должностными лицами. Это происходит на ряде уровней. Однако в плане телефонных переговоров или других способов взаимодействия между политиками она анонсировать общественности не может.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл журналистам информацию о подготовке саммита лидеров двух стран. Дипломат уточнил, что ситуация с возможной встречей Владимира Путина и Джо Байдена должна проясниться в ближайшем времени. Пока что речь идет о неочном контакте.

Белый дом подтвердил готовность США ввести новые санкции против России.

Фото и видео: Белый дом

