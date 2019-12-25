Белый дом подтвердил готовность США ввести новые санкции против России

Джен Псаки рассказала, каким поводом для ввода ограничений РФ Вашингтон воспользуется.

США готовы принять экономические и иные меры против России. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказала официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница заметила прессе, что в контексте обстановки, складывающейся на Украине, Белый дом готов ответить Москве на агрессивные шаги. Она уточнила, что реакция будет на все действия, которые Вашингтон сочтет недружественными. Таким образом Псаки прокомментировала заявление государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что США могут ввести новые санкции в отношении РФ. Это произойдет в том случае, если Москва нападет или вторгнется на территорию соседней страны.

Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты. Мы сделаем это в тесном взаимодействии с нашими партнерами и союзниками. Сейчас мне больше нечего анонсировать. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Американка констатировала, что администрация США продолжает поддерживать прямые контакты и с российской, и с украинской стороной. При этом Вашингтон открыто выражает коллегам свои опасения касаемо враждебной риторики и поведения. В частности, это касается наращивания вооруженных сил около государственной границы.

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Фото и видео: Белый дом