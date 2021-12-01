Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса

Президент США дважды назвал "омикрон"-штамм "омникроном".

Американский президент Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса. Речь идет о южноафриканском варианте B.1.1.529, который Всемирная организация здравоохранения обозначила греческой буквой алфавита "омикрон". Впервые штамм был зафиксирован в Ботсване и ЮАР.

Он называется омникрон. Джо Байден, президент США

После этого глава государства дал характеристику опасности вируса. Второй раз политик оговорился в тот момент, когда представлял журналистам меры, которые администрация Вашингтона примет в рамках борьбы с распространением инфекции. По словам Джо Байдена, ограничения, связанные с передвижением граждан, помогут сократить число новых зараженных вариантом "омникрона".

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Фото и видео: Youtube/CNBC Television